Toezichthouder vecht uitspraak over fusie onderwijsuitgevers aan

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is het niet eens met een uitspraak van de rechter, waardoor een door de toezichthouder goedgekeurde fusie tussen twee onderwijsuitgevers niet meer geldig is. De toezichthouder zegt het “principieel” niet eens te zijn met het oordeel van de rechter.

De ACM vecht het besluit aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste rechter voor fusiezaken. Volgens de rechter had de ACM het fusiebesluit daarnaast onvoldoende onderbouwd, de mededingingswaakhond ziet dat anders.

Het gaat om de overname van de educatieve dienstverlener Iddink door uitgever Malmberg, een dochteronderneming van mediabedrijf Sanoma. De overnamedeal is vorig jaar al goedgekeurd en ook uitgevoerd, laat een woordvoerder van de ACM weten. “Doordat de rechter het fusiebesluit vernietigde is de fusie nu formeel niet geldig.”

De beroepszaak is volgens de ACM een “inhoudelijke principekwestie”, want de toezichthouder zal ook een nieuw besluit nemen zoals de rechter al had bepaald. Dit om te voorkomen dat de fusie alsnog niet geldig is. “We vinden dat de fusie door moet kunnen gaan.”

Sanoma kondigde de deal al in december 2018 aan. De overname bood volgens het bedrijf mogelijkheden om het digitale lesmateriaal van uitgevers beter te laten aansluiten op de elektronische leeromgeving van de school. De ACM stelde eerder al voorwaarden aan de deal. Zo moesten andere uitgeverijen toegang blijven houden tot schooladministratiesysteem Magister. Sanoma heeft gezegd de voorwaarden na te leven zolang er geen nieuw besluit ligt. Iddink is eigenaar van Magister, dat door meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs wordt gebruikt.