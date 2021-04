Vakbondsleden Transavia willen reiskosten niet inleveren

Een plan van luchtvaartmaatschappij Transavia om kosten te besparen in crisistijd, is mislukt. Meer dan de helft van de bij de vakantievlieger werkzame leden van de Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel stemde tegen een voorstel om reis- en routekosten in te leveren.

Door het minimale aantal vluchten dat Transavia uitvoert vanwege de coronamaatregelen had de luchtvaartmaatschappij aan alle bonden gevraagd om voor de maanden maart en april de reiskosten voor de helft in te leveren en de routekosten volledig. Reiskosten zijn de kosten voor woon-werkverkeer. Onder routekosten vallen maaltijden en consumpties voor onderweg, kosten voor het onderhouden van het uniform en telefoonkosten voor werk.

Medewerkers die toch meer dan de helft van de reiskosten zouden voorschieten of routekosten zouden maken, zouden die kosten kunnen declareren. Maar de VNC-leden van Transavia stemden afgelopen week tegen het plan, waardoor Transavia de kostenreductie niet kan doorvoeren in de aankomende salarisronde.