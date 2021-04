Topman GameStop verkoopt voor miljoenen aan aandelen

GameStop-topman George Sherman, die mogelijk moet vertrekken, heeft voor 12 miljoen dollar aan aandelen van de geplaagde gamewinkelketen verkocht. De topman wist met de transactie volop te profiteren van de beursgekte rond het bedrijf waardoor het aandeel spectaculair aan waarde won.

GameStop was de laatste tijd veelvuldig in het nieuws vanwege een run op aandelen door particuliere beleggers na oproepen daarvoor op het internetforum Reddit. Door de beursgekte is het aandeel momenteel bijna 4000 procent meer waard dan een jaar geleden. De aandelentransactie volgt kort op berichten dat het bedrijf op zoek is naar een nieuwe topman om Sherman te vervangen.

Een nieuwe roerganger zou kunnen helpen bij een omschakeling van de computerspellenverkoper. Nu richt GameStop zich nog erg op fysieke winkels, maar in de toekomst moet de onderneming meer een e-commercebedrijf zijn. De wisseling aan de top zou de grootste opschudding zijn bij GameStop sinds de activistische belegger Ryan Cohen in januari bij het bedrijf kwam.