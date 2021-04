Cijferhausse en ECB-besluit domineren beursweek

De komende beursweek barst het cijferseizoen in alle hevigheid los op de beurzen. In Amsterdam is het onder meer de beurt aan grote fondsen als brouwer Heineken, uitzender Randstad, verfconcern AkzoNobel en chipbedrijven ASML en ASM International om de boeken te openen. Ook staat het rentebesluit van de Europese Centrale Bank centraal. Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar de toelichting van ECB-preses Christine Lagarde.

Het rentebesluit van de ECB is donderdag. Lagarde liet afgelopen week nog weten dat de centrale bank geen haast heeft met het afbouwen van de steun aan de Europese economieën. Volgens de Française leunt de economie aan de ene kant op fiscale stimuleringsmaatregelen en aan de andere kant op monetaire stimulans. Zolang de economie niet voldoende is hersteld is het volgens haar niet mogelijk deze steunmaatregelen weg te nemen.

Bij de beursfondsen zal er bovengemiddelde aandacht zijn voor de resultaten van chiptoeleverancier ASM International en chipmachinemaker ASML. Zeker nu er wereldwijd een tekort is aan chips, waardoor onder andere autoproducenten hun productielijnen noodgedwongen moeten stilleggen. De oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China zullen de sector ook geen goed doen. De Taiwanese chipreus TSMC waarschuwde dit weekend nog voor de impact ervan op het productieproces. Ook de Amerikaanse chipreus Intel opent komende week de boeken.

AEX-fondsen die komende week de boeken openen zijn ook Heineken, Randstad en AkzoNobel. Ook gaat de aandacht uit naar de cijfers van sportscholenuitbater Basic-Fit, en dan met name naar de impact van de verplichte sluitingen van sportscholen op de cijfers.

Ook in het buitenland staan de komende week een keur aan cijfers op de agenda. Zo is het onder andere de beurt aan frisdrankmaker Coca-Cola, techconcern IBM, autoproducent Daimler, streamingsdient Netflix, telecomconcern Tele2 en farmaceut Johnson & Johnson.

Ook zal er veel aandacht zijn voor de resultaten van Credit Suisse. De Zwitserse bank waarschuwde al voor een “aanzienlijk verlies” in het eerste kwartaal door de financiële debacles rond investeringsmaatschappij Archegos en financieringsmaatschappij Greensill Capital.

Verder is op dinsdag een Apple-event. Mogelijk lanceert het concern de nieuwe iPad Pro. Daarnaast zouden er ook AirTags worden gepresenteerd. Met dit bluetooth-accessoire zou je voorwerpen die je kwijt bent kunnen opsporen, zoals je sleutelbos. Ook gaat de aandacht uit naar de internationale autobeurs in Shanghai.