Drie reizigers van proefvakantie Rhodos negatief getest

Van de vier reizigers die tijdens hun proefvakantie op Rhodos mogelijk besmet waren met het coronavirus zijn er drie negatief getest. Bij de laatste vakantieganger is het nog niet helemaal zeker, aangezien de uitslag van de PCR-test in het grensgebied zit. Deze persoon blijft samen met de kamergenoot in quarantaine en wordt zondag opnieuw getest, meldt reisorganisatie Sunweb.

Zaterdag werd bekend dat acht reizigers die met Sunweb op proefvakantie zijn op Rhodos in quarantaine moesten, omdat er mogelijk vier besmet waren met corona. Ze werden in een aparte vleugel van het hotel geplaatst. Later op de dag volgde opnieuw een test. De kamergenoten van de vier bleven uit voorzorg ook in quarantaine. De PCR-testen van 184 deelnemers bleken vrijdag negatief.

De drie negatief geteste reizigers en hun kamergenoten kunnen zich weer bij de rest van de groep voegen. Sunweb-directeur Mattijs ten Brink constateert dat “de protocollen naar behoren werken”. “In deze pilot zien we dat we direct kunnen handelen bij een mogelijke positieve coronatest en de deelnemer snel kunnen contacten. Dit laat opnieuw zien wat de kracht van georganiseerde reizen is. Hoewel het ontzettend vervelend is voor de betrokken deelnemers, en de rest van de groep ook wel even geschrokken was, zijn we blij te zien dat de gasten ondertussen nog steeds genieten van hun vakantie.”

De achtdaagse proefvakantie is een initiatief van de overheid om te testen onder welke voorwaarden er weer veilig gereisd kan worden. De deelnemers mogen tijdens de vakantie het Griekse vakantieresort Hotel Mitsis Grand Beach niet verlaten en er zijn geen andere gasten aanwezig.

Deelnemers betalen de reis zelf, maar de kosten voor de coronatesten komen voor rekening van Sunweb. De bedoeling was om met 189 vakantiegangers af te reizen, maar uiteindelijk werden dat er 188.