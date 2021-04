ABN AMRO omhoog op Beursplein 5 na grote witwasschikking

Het aandeel ABN AMRO ging maandag omhoog op de aandelenbeurs in Amsterdam, na het nieuws dat de bank een schikking van bijna een half miljard euro heeft getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) rond witwassen. Het financiële concern werd er lang van verdacht onvoldoende te hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Beleggers zijn opgelucht dat dit hoofdstuk nu kan worden afgesloten.

ABN AMRO stond bij de sterkste stijgers onder de middelgrote bedrijven op het Damrak met een plus van 2,3 procent. De bank schikte de witwaszaak voor 480 miljoen euro met het OM. Een paar jaar geleden moest ING in een vergelijkbare kwestie ook al honderden miljoenen euro’s boete betalen. ABN AMRO verwacht door de boete een beperkt nettoverlies te lijden in het eerste kwartaal.

De zaak heeft ook gevolgen voor Danske Bank dat 2,4 procent verloor in Kopenhagen. De Deense bank ziet zijn topman Chris Vogelzang en commissaris Gerrit Zalm, beiden afkomstig van ABN AMRO, vertrekken. Zij worden strafrechtelijk vervolgd voor de zaak. Vogelzang, die krap twee jaar geleden aan het roer kwam te staan van Danske Bank, zat destijds in het bestuur van ABN AMRO en gaf leiding aan de particuliere en zakelijke tak van de bank. Zalm was tot eind 2016 topman van ABN AMRO.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent lager op 711,94 punten. De MidKap steeg licht tot 1041,99 punten. Parijs won 0,2 procent, maar Frankfurt en Londen daalden tot 0,6 procent.

In de AEX ging supermarktconcern Ahold Delhaize aan kop met een plus van 2,1 procent. Chiptoeleverancier ASMI, die dinsdag met cijfers komt, was de grootste daler met een min van van ruim 3 procent.

In Milaan dikte de Italiaanse voetbalclub Juventus 18 procent aan. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat twaalf Europese topclubs, waaronder Juventus, overwegen een eigen Super League op te zetten.

De euro was 1,1983 dollar waard, tegen 1,1967 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 63,29 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 66,77 dollar per vat.