ABN AMRO schikt witwasperikelen voor 480 miljoen euro met OM

ABN AMRO schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Maar daar blijft het niet bij. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalige bestuurders van ABN AMRO loopt nog. Het OM heeft inmiddels drie personen aangemerkt als verdachte, onder wie Chris Vogelzang. Waarschijnlijk gaat het ook om oud-topmannen Gerrit Zalm en Kees van Dijkhuizen, maar dit is niet door justitie bevestigd.

ABN AMRO werd ervan verdacht onvoldoende te hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten. Dit houdt in dat de bank ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden, maar vervolgens niets of te weinig heeft gedaan om dit te bestrijden.

Zo kon het gebeuren dat een klant in enkele jaren tijd 192 bankrekeningen opende bij ABN AMRO. Deze rekeningen waren grotendeels inactief; de persoon in kwestie gebruikte ze voor een belastingfraude van bijna 200.000 euro. ABN AMRO trok pas aan de bel toen justitie al was begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar de klant.

Kenners gingen er al langer vanuit dat er waarschijnlijk nog een flinke boete zou volgen voor de bank. Een paar jaar terug speelde al een vergelijkbare zaak bij ING. Die bank trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro.

Uiteindelijk bedraagt de boete voor ABN AMRO 300 miljoen euro. Daarnaast moet de bank nog 180 miljoen euro betalen voor ontneming. Dat is het bedrag dat ABN AMRO volgens het OM eerder heeft bespaard door zijn gebrekkige antiwitwasbeleid. Hierdoor duikt ABN AMRO opnieuw in de rode cijfers. Het concern verwacht door de straffen over het eerste kwartaal van het jaar een beperkt verlies te lijden.

Vrijwel gelijktijdig met het nieuws over de schikking, werd bekend dat Vogelzang en Zalm vertrekken bij Danske Bank. Ze waren al een paar jaar weg bij ABN AMRO en werkten tegenwoordig bij die Deense bank. Maar doordat het OM besloot om ook oud-leidinggevenden als verdachten aan te merken, werd hun positie in Denemarken onhoudbaar.

Dat verantwoordelijke bestuurders niet buiten schot blijven, komt niet als een verrassing. Bij de schikking van ING werd er een paar jaar terug nog niet gekozen voor het straffen van bestuurders. Maar daar was veel ophef over en de zaak kwam ook voor de rechter. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde in december dat voormalig ING-topman Ralph Hamers ook nog strafrechtelijk moet worden vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank.

Robert Swaak, de huidige baas van ABN AMRO, kwam pas vorig jaar in dienst, als opvolger van Van Dijkhuizen. Op dat moment was het OM al bezig met haar onderzoek. Volgens Swaak sluit ABN AMRO met de schikking een “pijnlijk en teleurstellend hoofdstuk” af in de geschiedenis van de bank. Hij benadrukt dat het concern lessen trekt uit wat er is gebeurd en zich inmiddels extra gemotiveerd inzet om klanten en transacties goed te controleren.