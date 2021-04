ABN nam al afscheid van duizenden klanten wegens te hoog risico

ABN AMRO heeft al afscheid genomen van duizenden klanten, sinds de bank in 2019 door De Nederlandsche Bank (DNB) werd opgedragen opnieuw dossiers na te lopen en strenger op witwassen te controleren. Volgens het financiële concern gaat het om klanten waarvan het risico op eventuele misstanden relatief erg hoog was. Dit kunnen zowel zakelijke als particuliere klanten zijn.

ABN AMRO kreeg maandag een megaboete van het Openbaar Ministerie (OM) vanwege tekortschieten bij het voorkomen van witwassen. “Dat is onacceptabel en daar nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor”, zegt topman Robert Swaak over de door het OM aangedragen feiten.

Maar inmiddels is de bank volgens hem wel hard op weg om zijn antiwitwasbeleid weer helemaal op orde te hebben. Momenteel zijn er al zo’n 3800 voltijdsmedewerkers bezig met het nalopen van dossiers en het controleren van transacties. Dat komt neer op ongeveer een op de vijf banen bij de bank. Voor de verbeteringen heeft het concern tot nu toe bijna 1 miljard euro uitgetrokken. En naar verwachting komt daar komende jaren nog ruim 1 miljard euro bij.

Eind 2022 verwacht ABN AMRO klaar te zijn met het hele proces. Dan gaat het ook om het instellen van allerlei technische oplossingen in de systemen die moeten voorkomen dat criminelen die willen witwassen in de toekomst nog zaken kunnen doen bij de bank. ABN AMRO zegt hierover in nauw contact te zijn met toezichthouder DNB.

Negen op de tien dossiers zijn al opnieuw gecheckt, al zullen bij diverse klanten nog wel vervolgstappen nodig zijn. Volgens risicodirecteur Tanja Cuppen komt voorlopig naar voren dat in 98 procent van de gevallen het risicoprofiel neutraal is en er dus niets aangepast hoeft te worden. De klanten waarvan afscheid wordt genomen betreffen volgens haar dus een kleine minderheid van het totale klantenbestand. ABN AMRO wil bijvoorbeeld niet verder met bepaalde zakelijke klanten bij wie sprake is van heel veel grote transacties. Daardoor vindt het concern hun risicoprofiel niet meer passen bij de eigen organisatie.

De bank ziet de fouten bij het tegengaan van witwassen als een collectieve verantwoordelijkheid. Dat betekent dat ABN AMRO geen individuele medewerkers wil straffen. Justitie heeft zelf wel drie voormalig bestuurders van de bank als verdachten aangemerkt. Het strafrechtelijk onderzoek naar hen loopt nog. Swaak zegt dat dit waarschijnlijk “ingrijpend” zal zijn voor de betrokkenen, maar hij wil er verder niets over zeggen.