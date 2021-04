Air France-KLM haalt 1 miljard euro op met aandelenverkoop

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft ruim 1 miljard euro opgehaald met een eerder aangekondigde aandelenverkoop. Met het extra geld kan het Frans-Nederlandse luchtvaartbedrijf zich beter wapenen tegen de coronacrisis, die de sector hard heeft getroffen.

Het bedrijf heeft ruim 200 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, voor een prijs van 4,84 euro per aandeel. De Franse staat deed mee aan de aandelenuitgifte. Het Franse belang in de luchtvaartgroep wordt daardoor groter. Ook de grote aandeelhouder China Eastern Airlines deed mee. De Nederlandse staat deed niet mee en ziet zijn deelneming in Air France-KLM kleiner worden, omdat het bestaande belang van Nederland ‘verwaterd’ door de nieuwe aandelen.

Volgens topman Ben Smith van Air France-KLM toont de kapitaalvergroting aan dat de belangrijkste aandeelhouders vertrouwen hebben in de toekomst van het concern. Hij zegt ook dat het management en de werknemers “zeer gemotiveerd zijn om het concurrentievermogen van het bedrijf te verbeteren en het herstel aan te pakken”. Verder heeft de luchtvaartcombinatie grote ambities om te veranderen op het gebied van duurzaamheid.