Meer geld voor audio-app Clubhouse, Facebook ontvouwt eigen plan

De razendpopulaire audio-app Clubhouse groeit sneller dan verwacht. Om de groei bij te kunnen houden, vooral omdat de huidige servers moeite hebben de hoeveelheid gebruikers aan te kunnen, heeft het bedrijf een nieuwe financiering geregeld. Ondertussen onthult Facebook naar verluidt later op maandag plannen voor zijn audiodiensten.

Met Clubhouse kunnen mensen van over de hele wereld samenkomen om in groepsgesprekken met elkaar te praten en mee te luisteren. De vorig jaar gelanceerde app is op dit moment beschikbaar voor Apple-gebruikers en alleen toegankelijk op uitnodiging. Door de coronacrisis en de lockdowns is de populariteit van Clubhouse sterk gestegen.

Clubhouse maakte niet bekend hoeveel geld er is opgehaald, maar naar verluidt is het bedrijf nu 4 miljard dollar waard. Risicokapitaalbedrijf Andreessen Horowitz leidde de laatste financieringsronde. Deelnemers waren onder andere fondsen als DST Global, Tiger Global en zakenman Elad Gil.

Het vorig jaar gelanceerde platform uit San Francisco zet zichzelf graag neer als dé app voor digitale audio. De populariteit ervan heeft grote techbedrijven als Facebook en Twitter geïnspireerd om soortgelijke diensten te ontwikkelen. Twitter introduceerde al een vergelijkbare dienst Spaces.

Facebook komt naar verwachting met een reeks producten onder de paraplu van ‘sociale audio’, waaronder een Clubhouse-concurrent en een dienst om podcasts te ontdekken en te distribueren, meldde technologiewebsite Recode. De plannen omvatten een audio-versie van Rooms, een product voor videovergaderingen dat Facebook een jaar geleden lanceerde. Daarnaast gaat het om een podcastdienst die verbonden zal zijn met streamingplatform Spotify.

Facebook begon eerder deze maand met openbare tests van een nieuwe toepassing, Hotline genaamd. Daarop kunnen sprekers live vragen van een publiek beantwoorden. Het vraag-en-antwoordproduct combineert audio met tekst en video-elementen.