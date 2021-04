Boze Teslarijdster klimt uit protest op model 3 tijdens autoshow

Een zeer ontevreden eigenares van een Tesla is tijdens een autoshow in Shanghai op een Tesla model 3 geklommen. De vrouw droeg een shirt waarop in Chinese tekens vrij vertaald “rem werkte niet” stond en schreeuwde “de rem van Tesla werkte niet”. Dat valt te zien op een filmpje van het Chinese staatsmedium Global Times.

Beveiligers probeerden de boodschap van de vrouw met paraplu’s te verbergen maar die sloeg ze weg. Uiteindelijk werd ze van de auto gesleept en weggevoerd. Volgens Tesla is de demonstrante een bekende, omdat ze “herhaaldelijk heeft geprotesteerd tegen Tesla’s remprobleem”.

De vrouw zegt dat de remmen van haar Tesla model 3 faalden waardoor vier van haar familieleden bijna omkwamen. Volgens Tesla had het remsysteem naar behoren gefunctioneerd. Het bedrijf laat weten in onderhandelingen met de ontevreden vrouw verschillende oplossingen te hebben aangedragen. De eigenares zou erop staan haar Tesla in te ruilen, maar wil de wagen niet door een onafhankelijke partij laten controleren, aldus Tesla.

In oktober liet een groep ontevreden Nederlandse Teslarijders weten een collectieve rechtszaak voor te bereiden tegen de autofabrikant. De Tesla’s zouden allerlei mankementen vertonen. Zo zouden auto’s abrupt remmen op de snelweg door de autopilot.