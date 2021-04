Cijferstroom houdt aan op Wall Street, Coca-Cola wat omlaag

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag iets lager aan de handelsweek begonnen, na de nieuwe records op vrijdag. Beleggers op Wall Street krijgen komende week een grote stroom bedrijfsresultaten te verwerken. Frisdrankproducent Coca-Cola was een van de bedrijven die de boeken opende.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 0,3 procent op 34.089 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 4179 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 14.009 punten.

Coca-Cola heeft nog altijd last van de coronacrisis. Die raakt bijvoorbeeld de verkoop als gevolg van de sluiting van horeca. In landen waar economie├źn langzaam weer opengaan merkt het bedrijf herstel. Dit jaar wordt daarom op meer winst en omzet gerekend. Verder wil Coca-Cola zijn Zuid-Afrikaanse bottelaar CCBA naar de beurs brengen. Het aandeel Coca-Cola ging een fractie omlaag.

Ook gamewinkelketen GameStop (plus 8 procent) wist de aandacht op zich gericht. Het bedrijf maakte bekend dat topman George Sherman uiterlijk komende zomer vertrekt. Een nieuwe roerganger moet helpen bij de overgang van de computerspellenverkoper naar een meer e-commercebedrijf. Voor het weekend werd nog bekend dat Sherman 12 miljoen dollar aan aandelen van GameStop had verkocht.

Motorfietsenfabrikant Harley-Davidson verraste met veel beter dan verwachte resultaten en werd daar door beleggers voor beloond. Het aandeel steeg in de vroege handel meer dan 12 procent. Daarmee lijkt de ingezette strategie, waarbij het bedrijf zich meer richt op segmenten waar het sterk in is, zoals touringmotoren en de grotere cruiser-modellen, de juiste.

Automaker Tesla verloor 2,6 procent. Politie in Texas onderzoekt een dodelijk ongeluk waarbij een Tesla betrokken was. Naar verluidt zou de auto op zijn automatische piloot hebben gereden toen het ongeval zaterdag plaatsvond.

Ook Coinbase trok de aandacht. De handelsbeurs voor digitale munten maakte vorige week zijn debuut op Wall Street. Het bedrijf gaf geen eigen aandelen uit maar aandeelhouders verkochten hun bestaande stukken. Topman Brian Armstrong verkocht op de eerste dag 292 miljoen dollar aan aandelen. Het aandeel Coinbase zakte 3 procent.

Verder verloor de producent van fitnessapparatuur Peloton Interactive 4,3 procent. Eerder werd bekend dat een kind om het leven is gekomen door een ongeluk met een loopband van Peloton. Het bedrijf noemde een advies van de veiligheidstoezichthouder CPSC om de loopbanden niet meer door kinderen en huisdieren te laten gebruiken “onnauwkeurig”.