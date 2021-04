DNB: prijzen van commercieel vastgoed kunnen gaan dalen

De prijzen van commercieel vastgoed kunnen de komende tijd gaan dalen. Dat komt door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen, maar ook door structurele ontwikkelingen die door corona zijn versneld zoals shoppen via internet en thuiswerken. Dit alles kan volgens De Nederlandsche Bank (DNB) leiden tot een effect op de prijzen van kantoren en winkelpanden.

DNB schat in dat de prijzen van commercieel vastgoed gemiddeld met zo’n 25 procent zullen dalen. Dat is berekend op basis van de relatie tussen de verhandelbaarheid van panden en de prijsontwikkeling uit het verleden, zoals tijdens de financiële crisis van 2008. Daarbij brengt DNB de nuance aan dat de huidige situatie mogelijk anders kan uitpakken, onder meer door de steunpakketten van de overheid. Door trendverschuivingen naar online shoppen en de toegenomen populariteit van thuiswerken zal de prijscorrectie voornamelijk zichtbaar zijn in kantoor- en winkelvastgoed.

Een daling van de vastgoedprijzen kan invloed hebben op de gezondheid van financiële instellingen. Daarom gaat DNB ook een stresstest maken waarin de effecten van de flinke prijsdaling worden bekeken. Die wordt opgenomen in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit.