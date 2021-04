Hoofdrol voor ABN AMRO en Danske Bank op afwachtende beurs

Op de Europese aandelenbeurzen was maandag een hoofdrol weggelegd voor ABN AMRO en het Deense Danske Bank. Beleggers reageerden op het nieuws dat ABN AMRO een schikking van bijna een half miljard euro heeft getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege verdenkingen van witwassen. De zaak heeft echter ook gevolgen voor Danske Bank. De Deense bank ziet zijn topman Chris Vogelzang en commissaris Gerrit Zalm, beiden afkomstig van ABN AMRO, vertrekken.

De Europese beursgraadmeters lieten weinig beweging zien in afwachting van de stroom bedrijfresultaten die later in de week naar buiten komt. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 715,94 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1045,13 punten. Beursintermediair Flow Traders, die dinsdag met cijfers komt, was koploper bij de middelgrote bedrijven met een winst van 3 procent. Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent. Frankfurt daalde 0,2 procent.

ABN AMRO (plus 1,5 procent) behoorde tot de sterkste stijgers in de MidKap. De bank schikte de witwaszaak voor 480 miljoen euro met het OM. Het financiĆ«le concern werd er lang van verdacht onvoldoende te hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Beleggers zijn opgelucht dat dit hoofdstuk nu kan worden afgesloten. Een paar jaar geleden moest ING in een vergelijkbare kwestie ook al honderden miljoenen euro’s boete betalen. ABN AMRO verwacht door de boete een beperkt nettoverlies te lijden in het eerste kwartaal.

Danske Bank verloor 1 procent in Kopenhagen, na het nieuws dat het strafrechtelijk onderzoek van het OM naar voormalige bestuurders van ABN AMRO nog loopt. Dit leidde tot het vertrek van Vogelzang en Zalm. Vogelzang, die krap twee jaar geleden aan het roer kwam te staan van Danske Bank, verklaarde “zeer verrast te zijn” door het besluit van de Nederlandse autoriteiten. Hij zat destijds in het bestuur van ABN AMRO en gaf leiding aan de particuliere en zakelijke tak van de bank. Zalm was topman bij ABN AMRO.

In Milaan dikte de Italiaanse voetbalclub Juventus 10 procent aan. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat twaalf Europese topclubs, waaronder Juventus, overwegen een eigen Super League op te zetten. BioNTech steeg 1,6 procent in Frankfurt. De Duitse biotechnoloog en partner Pfizer gaan een extra 100 miljoen coronavaccins leveren aan de Europese Unie. De vaccins worden volgend jaar geleverd.

De euro was 1,2032 dollar waard, tegen 1,1967 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 63,02 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent minder, op 66,63 dollar per vat.