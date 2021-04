‘Italië wil lokale productie van mRNA-coronavaccins’

Italië voert gesprekken met verschillende farmaceuten voor de productie van coronavaccins in het land. Het gaat dan om vaccins die gebruik maken van zogeheten mRNA-technologie zoals de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, die steeds meer de voorkeur van de Europese Unie steeds lijken te hebben, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

De Italiaanse overheid zou gesprekken hebben gevoerd met farmaceuten Moderna, Novartis en ReiThera over de productie. Die laatste twee zouden dan mogelijk het vaccin gaan produceren van CureVac, dat nog in ontwikkeling is.

Bij een mRNA-vaccin dragen moleculen instructies over aan cellen voor het maken van bepaalde eiwitten. Als reactie daarop maken mensen die zijn gevaccineerd antilichamen aan. De vaccins van Johnson & Johnson en AstraZeneca werken anders. Dat zijn zogeheten vectorvaccins. Ze zijn gebaseerd op onschadelijk gemaakte verkoudheidsvirussen, waaraan een stukje genetische code van het coronavirus is toegevoegd.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen liet vorige week nog weten dat de EU zich bij de aankoop van coronavaccins voortaan vooral richt op mRNA-coronavaccins. Zij onderstreepte toen wel dat dit niet betekent dat er in de toekomst geen contracten meer worden getekend met producenten die de technologie niet gebruiken.

Verschillende Europese landen hebben het gebruik van AstraZeneca beperkt of stopgezet nadat een verband werd aangetoond met een zeer zeldzame bijwerking met betrekking tot bloedstolsels. Zo wordt het AstraZeneca-vaccin in Nederland uit voorzorg niet meer gegeven aan mensen onder de 60 jaar.

De uitrol van het vaccin van Johnson & Johnson is vertraagd. In de Verenigde Staten wordt voorlopig niet meer geprikt met het vaccin terwijl het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie (CDC) een mogelijk verband tussen het vaccin en zeldzame gevallen van bloedproppen onderzoekt.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het Janssen-vaccin goedgekeurd voor gebruik in de EU. Het middel werd sinds vorige week gedistribueerd, maar Johnson & Johnson riep na het Amerikaanse besluit op het voorlopig niet te gebruiken. Onder meer Nederland besloot daar gehoor aan te geven.