‘Schikking ABN AMRO komt hard aan in bankensector’

De grote schikking die ABN AMRO heeft getroffen vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen, komt hard aan in de bankensector. “We hebben als sector in de afgelopen jaren vele stappen gezet om misbruik van onze systemen door criminelen te voorkomen maar de tekortkomingen bij ABN AMRO leren dat we er nog niet zijn”, zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Volgens het hoofd van de brancheorganisatie is het belangrijk dat individuele banken hun verantwoordelijkheid nemen als er zaken mis zijn gegaan. In zijn ogen neemt topman Robert Swaak van ABN AMRO die verantwoordelijkheid door te erkennen dat de bank er in het verleden onvoldoende in is geslaagd om de belangrijke rol van poortwachter goed uit te voeren. Het komt er volgens Buijink nu op aan om de problemen op te lossen, zoals ook is afgesproken met De Nederlandsche Bank (DNB).

De NVB-voorzitter stelt verder dat de nationale aanpak van witwassen door ministers Wopke Hoekstra en Ferd Grapperhaus belangrijk is voor de banken. “Voor banken is samenwerking met publieke partners in de strijd tegen witwassen essentieel omdat we criminelen alleen op die manier echt pijn kunnen doen.” Buijink wijst daarbij ook op de samenwerkingen die banken afgelopen jaren zijn aangegaan met bijvoorbeeld de politie en opsporingsdienst FIOD. Daarnaast hebben banken de afgelopen jaren zelf fors ge├»nvesteerd in versterking van hun processen om witwassen te voorkomen en daarvoor hebben ze ook vele duizenden mensen in dienst genomen, zo benadrukt hij.