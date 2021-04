Tesla omlaag op Wall Street na dodelijk ongeluk met auto

Het aandeel Tesla ging maandag omlaag op de beurzen in New York na een dodelijk ongeluk met een mogelijk zelfrijdende auto van Tesla in de Amerikaanse staat Texas. Verder verwerkten beleggers cijfers van frisdrankproducent Coca-Cola en motorfietsenbouwer Harley-Davidson. De hoofdgraadmeters op Wall Street sloten lager, na de nieuwe recordstanden op vrijdag.

Tesla verloor 3,4 procent. Volgens de politie in Houston zat een van de inzittenden vermoedelijk op de passagiersstoel en de ander op de achterbank toen de Tesla Model S van de weg raakte en tegen een boom reed. Naar verluidt zou de auto op zijn automatische piloot hebben gereden toen het ongeval zaterdag plaatsvond. Het duurde uren voordat de brandende auto was geblust omdat de batterijen van de elektrische auto vlam bleven vatten. Er wordt verder onderzoek naar de zaak gedaan, onder meer door verkeersdienst National Transportation Safety Board (NTSB).

Coca-Cola ging 0,6 procent omhoog. Het bedrijf heeft nog altijd last van de coronacrisis omdat bijvoorbeeld de verkoop aan de horeca wordt geraakt. In landen waar economie├źn langzaam weer opengaan merkt de onderneming herstel. Dit jaar wordt daarom op meer winst en omzet gerekend. Verder wil Coca-Cola zijn Zuid-Afrikaanse bottelaar CCBA naar de beurs brengen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde met een min van 0,4 procent op 34.077,63 punten. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 4163,26 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 1 procent tot 13.907,67 punten.

Motorfietsenfabrikant Harley-Davidson verraste met veel beter dan verwachte resultaten en het aandeel steeg bijna 10 procent. Daarmee lijkt de ingezette strategie, waarbij het bedrijf zich meer richt op segmenten waar het sterk in is, zoals touringmotoren en de grotere cruiser-modellen, de juiste.

Ook gamewinkelketen GameStop (plus 6,3 procent) wist de aandacht op zich gericht. Het bedrijf maakte bekend dat topman George Sherman uiterlijk komende zomer vertrekt. Een nieuwe roerganger moet helpen bij de overgang naar een meer e-commercebedrijf. Voor het weekend werd nog bekend dat Sherman 12 miljoen dollar aan aandelen van GameStop had verkocht.

De euro was 1,2034 dollar waard, tegen 1,1983 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 63,53 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 67,13 dollar per vat.