Aandacht op chiptekort bij kwartaalcijfers chipbedrijf ASMI

Bij de cijfers van de Nederlandse chiptoeleverancier ASM International (ASMI) over het eerste kwartaal zal de aandacht vooral uitgaan naar het wereldwijde chiptekort. Om die tekorten tegen te gaan hebben grote chipproducenten aangekondigd de productiecapaciteit fors te vergroten, wat gunstig kan uitpakken voor leveranciers als ASMI. De onderneming levert bijvoorbeeld systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.

Op de beurs in Amsterdam is de koers van ASMI de laatste tijd flink gestegen, net als die van de Nederlandse branchegenoten ASML en Besi. Grote chipconcerns zoals het Taiwanese TSMC en het Amerikaanse Intel gaan vele miljarden dollars investeren in uitbreiding van de capaciteit om zo het tekort tegen te gaan. Dat tekort treft vooral de auto-industrie waardoor autofabrikanten als Volkswagen, Daimler en General Motors (GM) fabrieken tijdelijk hebben moeten stilleggen.

ASMI sprak in februari voor het eerste kwartaal een verwachting uit voor een omzet tussen de 380 miljoen tot 400 miljoen euro. Voor de orderontvangst werd toen een vergelijkbare bandbreedte gegeven.