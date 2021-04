Aantal nieuwe abonnees bij Netflix valt zwaar tegen

De groei van het aantal abonnees bij Netflix is flink teruggevallen. Ook is de prognose voor de komende maanden erg somber. Daarmee merkt het Amerikaanse entertainmentbedrijf het versoepelen van de lockdownmaatregelen in diverse landen veel sterker dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Ook lijkt Netflix de opmars van concurrerende streamingdiensten als Disney+, Amazon Prime Video en AppleTV+ flink te voelen.

In totaal kreeg Netflix er van januari tot en met maart zo’n 4 miljoen betalende klanten bij. Analisten hadden in doorsnee gerekend op een aanwas van meer dan 6 miljoen. In de laatste drie maanden van vorig jaar was nog sprake van 8,5 miljoen nieuwe abonnees.

De omzet steeg daarbij van 5,8 miljard dollar een jaar terug naar 7,2 miljard dollar in afgelopen kwartaal. Ook dat is lager dan waar kenners op rekenden. Hierbij ging een winst in de boeken van 1,7 miljard dollar. Dat is wel een fikse verbetering ten opzichte van de 709 miljoen dollar winst uit het eerste kwartaal van 2020.

Netflix rekent voor het lopende kwartaal op slechts 1 miljoen nieuwe abonnees. Dat zou neerkomen op het laagste aantal nieuwe abonnees ooit voor Netflix. In 2013 kreeg de onderneming er in een kwartaal iets meer dan 1 miljoen klanten bij.

Beleggers zijn erg geschrokken van de cijfers. In de zogeheten nabeurshandel in New York ging het aandeel Netflix dinsdag hard onderuit.