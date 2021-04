Damrak maakt zich op voor drukke cijferdag

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich dinsdag op voor een drukke cijferdag. Op het Damrak openden onder meer advies- en ingenieursbureau Arcadis en beursintermediair Flow Traders de boeken. Na de slotbel brengt chipbedrijf ASMI de resultaten naar buiten. In Parijs kwam voedingsconcern Danone met cijfers. Ook de Duitse autofabrikant BMW gaf een handelsupdate.

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een vrijwel vlak begin van de handelsdag. De andere Europese beursgraadmeters lijken eveneens met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 2 procent lager door de vrees voor strengere coronamaatregelen in Japan.

Flow Traders profiteerde in het eerste kwartaal van de hogere activiteit op de aandelenbeurzen en presteerde beter dan verwacht. De flitshandelaar kondigde tevens aan voor 20 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Arcadis zag de omzet afgelopen kwartaal licht dalen en handhaafde zijn verwachtingen voor een omzetgroei van zo’n 5 procent voor de komende jaren.

CM.com kwam eveneens met cijfers. Het Bredase techbedrijf blijft profiteren van de toename van webwinkelen tijdens de coronapandemie. In het eerste kwartaal gingen omzet en brutowinst opnieuw omhoog bij de onderneming die chatdiensten levert waardoor bedrijven klantcontact kunnen onderhouden.

Het aandeel Aegon zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Franse bank Société Générale schroefden het advies en het koersdoel voor de verzekeraar op.

Air France-KLM liet weten ruim 1 miljard euro te hebben opgehaald met de eerder aangekondigde aandelenverkoop. Met het extra geld kan het Frans-Nederlandse luchtvaartbedrijf zich beter wapenen tegen de coronacrisis. De ruim 200 miljoen nieuwe aandelen werden uitgegeven voor een prijs van 4,84 euro per aandeel. De Franse overheid en aandeelhouder China Eastern Airlines deden mee aan de aandelenuitgifte. De Nederlandse staat deed niet mee en ziet zijn belang in Air France-KLM kleiner worden.

In Frankfurt staat BMW in de belangstelling. De winst van het Duitse autoconcern is in het eerste kwartaal veel hoger uitgevallen dan verwacht, vooral dankzij fors hogere verkopen in China. Concurrent Daimler, eigenaar van Mercedes-Benz, verhoogde vorige week ook al zijn winstverwachting door zeer sterke autoverkopen in China.

De euro was 1,2061 dollar waard, tegenover 1,1983 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 63,95 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 67,71 dollar per vat.