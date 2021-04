Flitshandelaar Flow Traders wint op Damrak na resultaten

Flow Traders ging dinsdag omhoog op de Amsterdamse beurs. De flitshandelaar profiteerde afgelopen kwartaal van de woelige beurshandel en boekte meer inkomsten dan verwacht. De Europese beursgraadmeters lieten daarentegen weinig beweging zien in afwachting van de resultaten van grote internationale bedrijven die in de komende dagen naar buiten komen.

Flow Traders won 0,7 procent bij de middelgrote bedrijven. Het bedrijf presteerde in het eerste kwartaal beter dan analisten hadden verwacht en gaat voor 20 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. De resultaten waren wel flink lager dan in het eerste kwartaal van 2020, toen de flitshandelaar profiteerde van de ergste koersverliezen op Wall Street en het Damrak in drie decennia. Het aandeel steeg maandag al ruim 4 procent in aanloop naar de cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 711,23 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1044,17 punten. Frankfurt bleef vlak. De graadmeters in Parijs en Londen daalden tot 0,4 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak was chipbedrijf Besi met een winst van 0,9 procent. Verzekeraar Aegon won 0,7 procent dankzij een adviesverhoging door Société Générale. Zorgtechnologiebedrijf Philips sloot de rij met een verlies van 1,3 procent. Biotechnoloog Galapagos profiteerde van een koopadvies van Deutsche Bank en ging aan kop in de MidKap, met een plus van dik 2 procent. Air France-KLM daalde ruim 2 procent na afronding van de eerdere aangekondigde aandelenverkoop. De luchtvaartcombinatie haalde ruim 1 miljard euro op om zich beter te wapenen tegen de coronacrisis.

Arcadis won 0,3 procent. Het advies- en ingenieursbureau zag de omzet afgelopen kwartaal licht dalen. Topman Peter Oosterveer sprak wel van een sterke orderontvangst en gaat voor het hele jaar uit van groei. CM.com steeg 5,5 procent. Het Bredase techbedrijf blijft profiteren van de toename van webwinkelen tijdens de coronapandemie. In het eerste kwartaal gingen omzet en brutowinst opnieuw omhoog bij de onderneming die chatdiensten levert waardoor bedrijven klantcontact kunnen onderhouden.

In Londen zakte AB Foods 1,5 procent. De Britse eigenaar van kledingketen Primark zag de winst in de afgelopen zes maanden halveren vanwege de sluiting van de winkels in veel landen vanwege de coronapandemie.

De euro was 1,2066 dollar waard, tegenover 1,1983 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 64,02 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 67,64 dollar per vat.