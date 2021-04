AFM: registreer studieschuld bij BKR

Studieschulden zouden geregistreerd moeten worden in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk systeem. Daarmee kan voorkomen worden dat consumenten een te hoge hypotheek krijgen, meent de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder stelt dat het logisch zou zijn om dat bij het Bureau Krediet Registratie onder te brengen. Dat registreert nu ook al alle andere leningen die consumenten aangaan.

AFM doet de oproep aan de politiek in haar jaarlijkse wetgevingsbrief waarin de toezichthouder aangeeft welke thema’s het graag wettelijk vastgelegd zou zien. Volgens de waakhond is het nu nog heel moeilijk voor hypotheekverstrekkers om inzicht te krijgen in de studieschuld van mensen. Daardoor zouden zij een hogere hypotheek krijgen dan goed voor ze is.

Er zijn volgens de AFM ook aanwijzingen dat bij een deel van de mensen die schuld helemaal niet wordt meegenomen, terwijl de gemiddelde studieschuld wel stijgt. Zo’n 15 procent van de mensen zou de studieschuld niet opgeven.

Starters hebben het al moeilijk op de huizenmarkt door de snel stijgende prijzen en de aangescherpte regels voor het verkrijgen van een hypotheek. Als het voorstel van de AFM wordt overgenomen zou dat een extra drempel voor jongeren kunnen vormen om een woning te kopen.