ASML, Heineken en Randstad zorgen voor drukke dag AEX

Drie grote bedrijven op de Amsterdamse beurs openen woensdag de boeken met cijfers over het eerste kwartaal. Chipmachinemaker ASML, bierbrouwer Heineken en uitzender Randstad hebben allemaal op andere wijze te maken gehad met de impact van de coronacrisis.

ASML profiteert al geruime tijd van de toegenomen vraag naar computerchips. Door het ontstane chiptekort zijn er ook de nodige uitbreidingsplannen van chipmakers als TSMC waardoor het orderboek van het bedrijf ook de komende tijd nog wel gevuld lijkt te blijven.

Aan de andere kant van het spectrum staat bierbrouwer Heineken, die veel last had van de coronacrisis waarin de horeca in veel landen helemaal gesloten was of slechts beperkt open kon zijn. In de eerste drie maanden van dit jaar was dat in Europa nog in veel landen het geval. Interessant bij Heineken is ook de blik naar de toekomst nu er zicht is op meer heropeningen richting de zomer, mede dankzij een oprukkende vaccinatiegraad.

Uitzender Randstad ten slotte zag al eerder herstel optreden na de coronacrisis. Bij de jaarcijfers gaf het bedrijf al aan sinds januari weer op het niveau van voor de pandemie te zitten. Interessant daarbij is het om te zien of die ontwikkeling, Randstad zag sinds mei vorig jaar elke maand groei, zich door heeft gezet.