Chipbedrijven ASML en ASMI stuwen AEX na sterke resultaten

De chipbedrijven ASML en ASMI gingen woensdag stevig omhoog op de Amsterdamse beurs. Beide bedrijven profiteren van het wereldwijde chiptekort en kwamen met sterke kwartaalcijfers en goede vooruitzichten. Ook de resultaten van bierbrouwer Heineken werden goed ontvangen. Beleggers waren daarentegen niet onder de indruk van de kwartaalberichten van uitzender Randstad en verfmaker AkzoNobel. De Europese beurzen lieten wat herstel zien na de flinke verliezen een dag eerder.

ASML (plus 4,8 procent) ging aan kop bij de hoofdbedrijven op het Damrak. De chipmachinemaker is positiever geworden over het hele jaar na een sterk eerste kwartaal. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar met 30 procent zal toenemen, geholpen door de grote vraag naar zijn systemen nu er wereldwijd chiptekorten zijn. ASMI klom 2,1 procent. De chiptoeleverancier profiteerde in het eerste kwartaal ook volop van het chiptekort en rekent voor het huidige kwartaal op een verdere groei. Ook gaat het bedrijf opnieuw eigen aandelen inkopen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent hoger op 707,84 punten. Een dag eerder dreigde de hoofdindex nog onder de 700-puntengrens te zakken. De MidKap daalde een fractie tot 1030,25 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,7 procent.

Heineken dikte bijna 4 procent aan. De bierbrouwer blijft last houden van de horecasluitingen in vooral veel Europese landen, maar presteerde desondanks beter dan verwacht. Topman Dolf van den Brink sprak van een solide start van het jaar. In Nederland zette Heineken ruim 20 procent minder bier af. In de horeca was sprake van een daling met 80 procent. Een deel van dat omzetverlies werd goedgemaakt door de verkopen in de detailhandel.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste daler in de AEX met een min van bijna 5 procent, na de aangekondigde versoepelingen voor de horeca in Nederland. Ook zou Uber Eats in Duitsland de concurrentie willen aangaan met het bedrijf.

AkzoNobel verloor 1 procent ondanks dat het verfconcern afgelopen kwartaal bijna twee keer zoveel winst boekte als een jaar geleden. Uitzender Randstad verklaarde qua werk weer op het niveau van voor de crisis te zitten. In het eerste kwartaal presteerde het bedrijf met name in Frankrijk en de Verenigde Staten beter dan het zelf had voorzien, ondanks de lockdowns en macro-economisch onzekerheden. Het aandeel daalde 0,3 procent.

De euro was 1,2022 dollar waard, tegenover 1,2037 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 62,50 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 66,44 dollar per vat.