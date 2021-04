‘Langzaam herstel coronacrisis zit luchtvaart nog dwars’

Luchtvaartmaatschappijen lijden dit jaar aanzienlijk minder verlies dan tijdens coronajaar 2020, maar het herstel verloopt niet zo voorspoedig als brancheorganisatie IATA eerder verwachtte. Onder meer vertragingen bij de vaccinaties in veel landen, internationale reisbelemmeringen en aarzeling bij reizigers om naar het buitenland te vliegen terwijl corona nog niet onder controle is spelen de het herstel parten. Binnenlands vliegverkeer in landen zoals de Verenigde Staten en China herstelt zich wel goed.

Dit jaar komt het verlies van de mondiale luchtvaartbranche uit op zo’n 48 miljard dollar, omgerekend zo’n 40 miljard euro, schat de branchevereniging. Eerder ging IATA nog uit van een verlies van de mondiale luchtvaartsector van ongeveer 38 miljard dollar. Vorig jaar leed de sector een verlies van 126,4 miljard dollar. De Europese luchtvaartbranche lijdt dit jaar een verlies van 22,2 miljard dollar, verwacht IATA. Dat is ongeveer een derde minder dan in 2020.

Volgens de branchevereniging zijn kostenbesparingen essentieel om weer gezond te worden. Veel luchtvaartmaatschappijen zijn daar al mee bezig, bijvoorbeeld door reorganisaties, loonoffers van personeel of het van de hand doen van vliegtuigen. “Overheden en partners moeten ook zo denken. Het kan niet zo zijn dat zij de hoofdprijs blijven vragen voor voor gebruik van infrastructuur en noodzakelijke diensten om hun eigen verliezen op te vangen”, aldus IATA-voorman Willie Walsh.

IATA wil ook dat er een einde komt aan de hoge kosten voor door overheden verplichte coronatesten. Ook zouden overheden daar geen belasting meer op moeten heffen. Walsh wil ook dat landen duidelijkheid verschaffen onder welke voorwaarden ze hun burgers weer meer vrijheid gaan geven. Dat biedt de sector de mogelijkheid om zich voor te bereiden. Tot het zover is lopen 88 miljoen banen gevaar, benadrukt de IATA-directeur.