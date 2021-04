Aantal starters groeit in Nederland: hoe verzeker je jezelf optimaal als ondernemer?

Het aantal startende ondernemingen is in de maand december 2020 met maar liefst 19 procent gestegen ten opzichte van december 2019: van 20.478 naar 24.351. Dit blijkt uit de maandelijkse trendrapportage Bedrijfsleven, die de Kamer van Koophandel (KvK) publiceert. Het totaal aantal Nederlandse bedrijven bedroeg op 1 januari van dit jaar 2.078.716. Nederland is een ondernemend land, ook ten tijde van de coronacrisis.

Met name binnen de detailhandel is er een toename van het aantal webwinkels te zien en zo ook het aantal bedrijven die alle bestellingen logistiek afhandelen is toegenomen. De groei van het aantal starters binnen de detailhandel is groot: van 2.390 in 2019 naar 3.767 in 2020, een toename van 58 procent. Door de coronacrisis is er een sterke groei waar te nemen binnen de internet detailhandel.

Ondernemersrisico

Voor starters en ondernemers is het zinvol om te kijken waar je je tegen verzekert. Die vraag is nu extra relevant, omdat we midden in een crisis zitten. Zo komen er veel vragen bij de KvK binnen of je je als ondernemer kan verzekeren tegen de schade die je oploopt door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Dit valt onder het ondernemersrisico en het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschade verzekeringen dekken alleen materiële schade. Voor deze schade zijn er regelingen in het leven geroepen door de overheid.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Er zijn verschillende verzekeringen die je als ondernemer kan afsluiten. De enige verzekering die wettelijk verplicht is, is de ziektekostenverzekering. Daarnaast zijn er een aantal verzekeringen die optioneel zijn, zoals aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven. Steeds meer ondernemers kiezen voor een aansprakelijkheidsverzekering. Dit komt onder andere omdat leveranciers of opdrachtgevers geen zaken wil doen zonder een aansprakelijkheidsverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering, ook wel AVB genaamd, is een verzekering tegen schade die je als ondernemer, of als medewerker, toebrengt aan anderen. Het gaat hierbij om materiële- als letselschade. Daarnaast ben je verzekerd voor schade bij medewerkers, ook wel werkgeversaansprakelijkheid, en voor schade veroorzaakt door jouw product, ook wel productaansprakelijkheid.

Cyberverzekering

Een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering is de cyberverzekering. Als je als ondernemer of bedrijf slachtoffer wordt van een cyberaanval, iets wat steeds vaker voorkomt, dan ben je verzekerd voor het herstellen van je databases en websites, het informeren van belanghebbenden en het beperken van schade.

Overige verzekeringen

Naast de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan je als starter ervoor kiezen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Je kan ziek worden of een ongeluk krijgen, waardoor je niet kan werken. Als je langdurig ziek wordt of overspannen raakt, heb je geen recht op een uitkering vanuit de overheid. De vraag of zo’n verzekering nodig is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie, dus of je reserves hebt, een partner met inkomen en welke kosten er vast doorlopen. Naast de eerder genoemde verzekeringen zijn er nog de rechtsbijstandverzekering en de inventaris- en voorraadverzekering. Ook voor deze verzekeringen geldt: onderzoek of dit nodig is voor jouw onderneming.