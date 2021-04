Coronalockdown drukt zwaar op consumptie huishoudens

Nederlandse consumenten hebben in februari bijna 11 procent minder uitgegeven dan in dezelfde maand vorig jaar. Door de coronalockdown stond de consumptie opnieuw zwaar onder druk, maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de krimp wel kleiner dan in de eerste maand van het jaar. Toen gaven consumenten op jaarbasis 12 procent minder uit.

Wat meespeelt is dat het sinds 10 februari weer mogelijk was om bestelde artikelen bij niet-essentiële winkels af te halen. Hierdoor pakte de afname van de bestedingen van artikelen als kleding, schoenen en elektrische apparatuur minder sterk uit. Daarnaast werd er weer veel gespendeerd in de supermarkt. Aan voedings- en genotmiddelen hebben consumenten dik 8 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Dit is de grootste groei na maart 2020.

Restaurants, cafés, pretparken, theaters, bioscopen, dierentuinen, zwembaden en musea waren in de hele maand februari nog gesloten. Vandaar dat er opnieuw een forse terugval te zien was in de uitgaven aan diensten. Bij die categorie van het CBS horen bijvoorbeeld telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant, of een voetbalwedstrijd. Verder is er minder getankt, maar meer aardgas verstookt doordat het in februari 2021 kouder was dan in februari vorig jaar.