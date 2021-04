Drukke beursdag in teken rentebesluit ECB en bedrijfsresultaten

De beurshandel op het Damrak staat donderdag vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarnaast verwerken beleggers de kwartaalcijfers van onder meer dataleverancier RELX, bodemonderzoeker Fugro, fitnessketen Basic-Fit, financieel dienstverlener Intertrust en groothandelsbedrijf Sligro. Ook openden grote Europese bedrijven als Nestlé, Credit Suisse, Renault, Tele2 en SAP de boeken.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren hoger te beginnen aan de drukke handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting in het groen openen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten donderdag overwegend vooruit na het herstel op Wall Street.

De ECB zal naar verwachting de rente ongewijzigd laten. ECB-president Christine Lagarde liet afgelopen week nog weten dat de centrale bank geen haast heeft met het afbouwen van de steun aan de Europese economieën. Zolang de economie niet voldoende is hersteld is het volgens Lagarde niet mogelijk deze steunmaatregelen weg te nemen.

Basic-Fit ging ook in het eerste kwartaal zwaar gebukt onder de lockdownmaatregelen, waardoor veel van zijn sportscholen gesloten moesten blijven. Het bedrijf zag de omzet fors dalen. Ook het aantal leden nam af. Basic-Fit beleefde vorig jaar als gevolg van de pandemie het zwaarste jaar uit zijn geschiedenis.

Fugro werd ook in het eerste kwartaal stevig geraakt door de pandemie en de impact daarvan op de olie- en gasmarkt. De bodemonderzoeker die veel oliebedrijven als klant heeft, zag de kwartaal omzet flink dalen, maar wist het verlies terug te dringen. Fugro verwacht vanaf het tweede kwartaal weer een groei van de omzet.

Financieel dienstverlener Intertrust zag de omzet afgelopen kwartaal licht dalen en boekte iets meer winst. Topman Shankar Iyer sprak van robuuste resultaten. Het bedrijf verwacht dat de markt in de eerste jaarhelft nog uitdagend zal blijven, maar voorziet een versnelling van de omzetgroei later dit jaar dankzij nieuwe contracten.

In Zürich gaat de aandacht uit naar Credit Suisse. De Zwitserse bank leed in het eerste kwartaal een nettoverlies van 252 miljoen Zwitserse frank, omgerekend zo’n 228 miljoen euro. Dat was veel minder dan analisten hadden gevreesd. Credit Suisse had gewaarschuwd voor een “aanzienlijk verlies” door de financiële debacles rond investeringsmaatschappij Archegos en financieringsmaatschappij Greensill Capital.

De euro was 1,2035 dollar waard, tegenover 1,2038 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 61,07 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 65,05 dollar per vat.