Horecasluiting slecht voor verkopen van brouwer Bavaria en Palm

Swinkels Family Brewers, het bedrijf achter bieren als Bavaria en Palm, had vorig jaar veel last van de sluiting van de horeca in Nederland en België. Maar in andere delen van de wereld ging het soms beter voor de brouwer uit Lieshout.

Bijvoorbeeld in Frankrijk en Italië moet Swinkels het meer meer hebben van verkoop in winkels. Daardoor heeft de brouwer het in deze markten relatief gezien goed gedaan. En omdat in Azië en Noord-Amerika overheden andere keuzes maakten dan veel Europese overheden is de impact van de pandemie hier beperkt geweest en nam de verkoop zelfs toe ten opzichte van 2019.

Toch konden de landen met een relatief goed resultaat de omzetdaling in landen met meer afhankelijkheid van cafés en restaurants niet opvangen. De totale Swinkels Family Brewers Groep zette in totaal 773 miljoen euro omzet in de boeken. Dat is 14 procent minder dan een jaar eerder. De winst, gecorrigeerd voor onder meer rente en belasting, zakte van dik 94 miljoen euro in 2019 tot 70 miljoen euro.

“Door de pandemie werd 2020 zonder meer het meest uitdagende jaar in decennia voor ons bedrijf maar door de juiste ingrepen hebben we zwarte cijfers kunnen schrijven”, zegt topman Peer Swinkels. Wegens kostenbesparingen gingen er afgelopen jaar ook enkele tientallen banen verloren, voornamelijk op het hoofdkantoor in Lieshout. Maar Swinkels benadrukt dat de onderneming blijft investeren in de toekomst.

Afgelopen jaar stond de brouwer op dat vlak ook niet stil. Er werden nieuwe bieren geïntroduceerd, bijvoorbeeld Cornet Smoked. Ook werd een nieuwe brouwinstallatie voor alcoholvrij bier in gebruik genomen. De nieuwe Palm 0.0%, Swinckels’ 0.0% en Bavaria 0.0% waren hier het directe resultaat van. Verder zette het bedrijf meer in op onlineverkoop. Geholpen door de grote populariteit van online shoppen door de coronapandemie, vervijfvoudigde de omzet via dit verkoopkanaal.