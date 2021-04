Marktkooplieden trekken kort geding tegen Staat in

De rechter hoeft geen uitspraak meer te doen in de zaak die de marktkooplieden hadden aangespannen tegen de Staat. Dat zegt voorzitter Louise Wesselius van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). De vereniging wilde volledige heropening maar het kabinet besloot eerder deze week dat ook marktkramen die niet-essentiële producten verkopen per 28 april weer open mogen.

Daarmee is een uitspraak in het kort geding overbodig geworden, aldus Wesselius. Op dit moment mogen alleen kramen open die voedingswaren verkopen of essentieel geachte drogisterijwaren. Andere marktkooplieden worden geweerd om coronabesmettingen te voorkomen.

Vorige week diende het kort geding waarin de brancheorganisatie eiste dat alle kramen weer moeten worden toegelaten op de markt. Toen zag de overheid nog geen ruimte voor versoepelingen. “Het is nog steeds crisis in de ziekenhuizen. De druk op de zorg is sinds de eerste golf nog niet zo hoog geweest”, zei de advocaat namens de Staat op 14 april. De rechter zou op 28 april uitspraak doen in de zaak.