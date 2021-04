New York klaagt Shell aan om ‘misleidende’ reclames over klimaat

New York klaagt Shell aan wegens advertenties waarmee het olie- en gasconcern het inwoners van de Amerikaanse metropool zou hebben misleid. Doordat Shell zijn brandstoffen als “schoner” en “groener” aanprees, liet het bedrijf volgens het stadsbestuur na consumenten eerlijk te informeren over de vervuiling die zijn brandstoffen veroorzaakt. De stad sleept om dezelfde reden ook branchegenoten BP en ExxonMobil voor de rechter.

Burgemeester Bill de Blasio van New York betoogt dat de olieconcerns moeten worden aangepakt omdat ze zich schuldig maken aan ‘greenwashing’, het duurzaam laten lijken van activiteiten die eigenlijk helemaal niet milieuvriendelijk zijn. “Onze kinderen verdienen het te leven in een wereld zonder klimaatverandering”, zo zei hij. “Dat betekent dat we de grootste vervuilers tot de orde moeten roepen wegens misleidende advertenties.”

Volgens New York maken Shell, BP en ExxonMobil consumenten ten onrechte wijs dat ze bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering als ze hun producten kopen. Daarnaast klaagt de stad dat ze zichzelf met grootscheepse campagnes presenteren als voorlopers in de strijd tegen klimaatverandering. Dit zouden ze vooral doen omdat ze met een groener imago beter in de markt liggen. “De gedaagden hebben miljoenen uitgegeven om consumenten te laten geloven dat ze een groene, schone keuze zijn. Maar dat zijn ze niet”, aldus het juridisch hoofd van de gemeente.

Naast de drie olieconcerns is ook brancheorganisatie American Petroleum Institute aangeklaagd. In een reactie noemt die instelling de aanklacht ongegrond. Volgens American Petroleum Institute is de sector er de voorbije jaren in geslaagd de eigen ecologische voetafdruk en uitstoot “substantieel terug te dringen”, zo laat een advocaat weten aan persbureau Bloomberg.