Sluiting sportscholen blijft resultaten Basic-Fit hinderen

Uitbater van fitnessclubs Basic-Fit geeft later op donderdag een kijkje in de boeken. De keten gaat al langer gebukt onder de lockdownmaatregelen in verschillende landen, waardoor het de deuren van veel van zijn sportscholen gesloten moest houden. Dit zal in de cijfers ook duidelijk worden, zo is de verwachting.

Basic-Fit beleefde vorig jaar naar eigen zeggen het zwaarste jaar uit de geschiedenis van het bedrijf als gevolg van de pandemie. De onderneming sloot het jaar af met een miljoenenverlies, maar keek evengoed met vertrouwen vooruit. Volgens Basic-Fit is er door Covid-19 meer aandacht voor fitness en het naleven van een gezondere en actievere levensstijl.

Toen de clubs afgelopen zomer na de eerste lockdown weer open mochten, merkte het bedrijf dit ook in het aantal nieuwe inschrijvingen. Op dat effect wordt nu ook gehoopt, al is nog niet bekend wanneer de sportscholen weer open mogen. Volgens Basic-Fit kan dit nu al veilig en verantwoord.