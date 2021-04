Aandeelhouders Flow Traders stemmen niet in met bonusbeleid

Aandeelhouders van beursintermediair Flow Traders hebben andermaal een aanpassing aan het bonusbeleid van de onderneming weggestemd. Een jaar eerder haalde het voorstel om de beloningen voor de directie aan te passen het ook al niet.

In vergelijking met een jaar eerder was het voorstel al iets versoberd. Zo werd voorgesteld nog maar 35 procent van de operationele winst naar bestuurders over te maken, tegenover de huidige 40 procent. Daarbij zouden bestuurders een beloning mogen krijgen die maximaal 20 keer het gemiddelde loon van een werknemer bedraagt.

Maar de aanpassingen waren niet voldoende om het voorstel door de aandeelhoudersvergadering te loodsen. Ruim twee derde van de aandeelhouders stemde in met het voorstel. Voor de wijziging was de steun van driekwart van de stemmen nodig.

Flow Traders zorgt bij de handel op aandelenbeurzen voor de vraag- en aanbodprijzen en strijkt het tussenliggende verschil als inkomsten op. Daardoor maakt het voor de verdiensten van het bedrijf niet uit of de beurskoersen hard omhoog of omlaag gaan.

In het eerste kwartaal van dit jaar zorgden onder andere de gekte rond aandelen die favoriet waren onder leden van forumsite Reddit voor een stormachtig koersverloop op de beurzen. Daarnaast braken beursgraadmeters record na record omdat beleggers optimistisch zijn over het herstel van de economische crisis.

De resultaten waren evenwel fiks lager dan in het eerste kwartaal van 2020, toen Flow Traders profiteerde van de ergste koersverliezen op Wall Street en het Damrak in drie decennia. Daardoor zag het bedrijf zijn winst destijds meer dan vertienvoudigen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.