Bedrijvigheid VS naar recordhoogte

De bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector en industrie is in april naar een recordhoogte gestegen. Dat komt onder meer door versoepelingen van coronaregels, meldt Britse marktonderzoeker Markit.

Ook sterk groeiende verkopen, aangejaagd door een record aan orders die bij fabrieken worden geplaatst, zorgen voor een snellere economische groei in de VS. Leveringstekorten en problemen bij verschepen bemoeilijken wel de pogingen van de industrie om te voldoen aan de vraag, terwijl materiaalkosten ook toenemen.

De samengestelde inkoopmanagersindex van industrie en diensten, die de economische activiteit weerspiegelt, noteert voor april een stand van 62,2. Dat is de hoogste stand sinds 2009. In maart kwam de index nog uit op 59,7. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

Fabrieken en dienstverleners slaagden erin om de hogere kosten door te berekenen aan hun klanten. Ook de prijzen stegen volgens de samengestelde graadmeter van Markit in maart tot een record. Wel zijn er door de verslechterde leveringen zorgen over de prijzen in de toekomst, stelt Markit-hoofdeconoom Chris Williamson.

De leveringen moeten volgens hem in lijn komen met de vraag. Maar bedrijven worstelen met de door de coronacrisis veroorzaakte logistieke vertragingen. Dat kan in de nabije toekomst problemen geven om de productie op te voeren. De opeenstapeling aan werk dat door de pandemie is blijven liggen, was in zeven jaar niet zo hoog, aldus Williamson.