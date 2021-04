Biden: klimaatbeleid biedt grote economische kansen

De strijd tegen klimaatverandering biedt grote economische kansen. Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden op de tweede dag van de door hem geïnitieerde digitale klimaattop in Washington.

Volgens Biden kunnen er wereldwijd miljoenen goedbetaalde banen worden gecreëerd met nieuw beleid. Hij wees onder andere op de uitbreiding van elektrische mobiliteit en de inzet op het gebied van hernieuwbare energiebronnen.

Biden zei nogmaals dat de Verenigde Staten een leidende rol willen spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat betekent een duidelijke verandering ten opzichte van het beleid van zijn voorganger Donald Trump.

Biden verwees expliciet naar de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin. Ondanks talrijke politieke conflicten tussen Rusland en het Westen had Poetin donderdag in zijn toespraak het klimaat als een verenigend element beschreven. De Rus spoorde de hele wereldgemeenschap aan om samen op te trekken in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Biden noemde de boodschap van Poetin bemoedigend en zei dat de VS uitkijken naar samenwerking met Moskou in deze kwestie.