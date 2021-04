Bondskanselier Merkel: ik wist niet eerder van fraude Wirecard

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt niets te weten van de grote fraude bij het failliete fintechbedrijf Wirecard voordat het schandaal in juni vorig jaar bekend werd. Zelf had ze Wirecard eerder nog gepromoot op een reis naar China. Maar daar zou niks achter gezocht moeten worden, benadrukte ze vrijdag voor een parlementaire commissie. Volgens Merkel is het normaal dat de Duitse overheid op buitenlandse reizen opkomt voor de belangen van Duitse bedrijven.

Merkel wordt verhoord door de parlementaire commissie die in Duitsland onderzoek doet naar de miljardenfraude. Doel is om uit te vinden wat de regering wist en wanneer. De affaire heeft namelijk veel stof doen opwaaien, te meer omdat uit onderzoek is gebleken dat er contacten waren tussen Wirecard, voormalige medewerkers van de Duitse inlichtingendiensten en de hoogste regeringskringen.

Wirecard werd gezien als een Duits succesverhaal. Nadat er al enkele jaren berichten waren over financiĆ«le malversaties bij het bedrijf, gaf Wirecard vorig jaar juni toe dat er enkele miljarden euro’s misten en waarschijnlijk nooit hadden bestaan. Drie dagen later was het financiĆ«le concern failliet. Ondanks dat er al eerder aanwijzingen waren dat er zaken niet klopten bij Wirecard, reageerden zowel accountants als toezichthouders niet of nauwelijks.