Chipbedrijven houden AEX-index op winst

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met winst gesloten. In de leidende index was een hoofdrol weggelegd voor de chipsector met winsten voor chipbedrijven BE Semiconductor, ASM International en chipmachinemaker ASML. Dat gebeurde daags nadat de grote chipmaker Intel met cijfers kwam. Vooral het opschroeven van de omzetverwachting voor het hele jaar door de Amerikanen zorgde voor optimisme over de sector.

Staalconcern ArcerlorMittal was de grootste stijger in de AEX met een winst van 2,9 procent op de voet gevolgd door ASMI, dat 2,6 procent aan beurswaarde won. Besi (plus 2,4 procent) en ASML (plus 1,9 procent) deden daar niet veel voor onder. Het aandeel Intel ging op de beurs in New York overigens hard omlaag. Dat kwam vooral door tegenvallende verwachtingen op de kortere termijn.

Uitzender Randstad was de sterkste daler in de AEX-index met een verlies van 1,5 procent. Een dag eerder sloot het concern ook al in het rood. De kwartaalupdate van Randstad donderdag maakte weinig indruk.

De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 715,77 punten. De MidKap sloot 0,4 procent lager op 1029,01 punten. Londen, Parijs en Frankfurt gingen met kleine minnen de handel uit.

Het Spaanse investeringsplatform Allfunds sloot bij zijn debuut een vijfde boven de introductieprijs van 11,50 euro per aandeel. Bij de beursgang in Amsterdam verkochten bestaande aandeelhouders zoals BNP Paribas en Credit Suisse stukken aan grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen.

Basic-Fit (plus 4,5 procent) was koploper in de MidKap. De fitnessketen haalde 204 miljoen euro op. Dit extra geld kan het bedrijf goed gebruiken. Door de gedwongen sluiting van de sportscholen kwam er in de afgelopen maanden nog amper geld binnen.

Bij de kleinere bedrijven zakte Wereldhave 2,1 procent. Het vastgoedfonds zag de huurinkomsten dalen door de lockdownmaatregelen.

Uit cijfers van marktonderzoeker Markit bleek verder dat de economische bedrijvigheid in de eurozone in april is aangetrokken tot het hoogste niveau in negen maanden. De industrie liet een recordgroei zien en ook in de dienstensector was sinds lange tijd sprake van lichte groei.

De euro stond op 1,2060 dollar, tegen 1,2018 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 62,11 dollar. Brentolie steeg 1 procent in prijs tot 65,99 dollar per vat.