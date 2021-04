“Kosten zijn grootste probleem van duurzame energie”

De kosten van groene energie moeten omlaag. Op dit moment is het zo dat koolstofvrije technologieën duurder zijn dan hun vervuilende tegenhangers. Dat zei Microsoft-oprichter Bill Gates op dag twee van de digitale klimaattop in Washington.

“Om alle voordelen van de moderne levensstijl aan mensen over de hele wereld te kunnen bieden, hebben we nieuwe, koolstofneutrale producten nodig die net zo betaalbaar zijn”, aldus Gates. Hij vindt dat er geen sprake moet zijn van een soort van “groene premie”.

Gates erkent dat er een grote inspanning voor nodig is om de klimaatdoelen te halen. Het zal volgens hem ook moeilijk zijn om baanbrekende technologieën te creëren die de maatschappij in staat stelt om uitstoot sterk te verminderen, zei hij. “Maar het is mogelijk als we investeren in innovatie en bouwen aan de infrastructuur voor de overgang naar een schone economie.”

Volgens Gates ligt er ook een duidelijke financieringsopgave. Daarbij moet de betaalbaarheid van schone energie concurrerend worden met fossiele brandstoffen. Gates lanceerde in 2017 zijn Breakthrough Energy Ventures. Met dat fonds financiert hij in een vroeg stadium in klimaatstart-ups.

Volgens de Amerikaanse minister van Energie Jennifer Granholm zullen de VS zich ten doel stellen de kosten van hernieuwbare waterstof tegen 2030 met 80 procent te verlagen. Daarmee moet het kunnen concurreren met aardgas.

Energiebedrijven en andere partijen in de sector kijken steeds meer naar waterstof als een mogelijke koolstofvrije brandstof. Waterstof wordt ook gezien als een schone oplossing voor de brandstofvoorziening van auto’s, vrachtwagens en schepen en voor het verwarmen van gebouwen. De productiekosten blijven wel een probleem.

Michael Bloomberg, speciaal gezant van de Verenigde Naties voor klimaatambities en -oplossingen, benadrukte op zijn beurt de rol van bedrijven en steden bij het terugdringen van emissies. Steden en bedrijven hebben de sleutel in handen om de klimaatverandering een halt toe te roepen”, aldus Bloomberg, voormalig burgemeester van New York. “Zij zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de uitstoot.”