VW waarschuwt voor grotere gevolgen chiptekort

De gevolgen van het chiptekort voor automaker Volkswagen vallen in het huidige kwartaal waarschijnlijk groter uit dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat heeft bestuurder Wayne Griffiths van Volkswagens Spaanse dochter Seat gezegd tegen zakenkrant The Financial Times. Zowel het moederbedrijf als toeleveranciers waarschuwen daarvoor.

Door de waarschuwing komt de mogelijkheid dat Volkswagen verlies lijdt in het tweede kwartaal. In de eerste periode moest het bedrijf al fabrieken stilleggen vanwege het tekort aan halfgeleiders en ook in het tweede kwartaal gebeurt dat. Dit betekent dat de vaste kosten voor die fabrieken grotendeels doorlopen, maar dat het bedrijf veel minder auto’s kan produceren en verkopen om die kosten weer goed te maken.

“Het draait allemaal om flexibiliteit op dit moment”, stelt Griffiths. De fabriek van Seat in de buurt van Barcelona besluit nu steeds kort tevoren welke modellen er gebouwd zullen worden. “We moeten bouwen als er chips beschikbaar zijn.”

Niet alleen VW, maar ook andere automakers hebben al verschillende fabrieken tijdelijk moeten stilleggen. Zoals het er nu naar uitziet houden de chiptekorten tot in de tweede helft van dit jaar aan. Dat kan autofabrikanten dit jaar miljarden euro’s aan misgelopen verkopen kosten.