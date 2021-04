‘Twitter verwijderde kritiek op aanpak corona op verzoek India’

Twitter heeft de afgelopen maand tientallen berichten verwijderd op verzoek van de Indiase regering. Een aantal daarvan zijn tweets van lokale politici waarin kritiek wordt geuit op de manier waarop de regering de coronapandemie aanpakt. Sommige berichten zijn alleen in India niet meer te bekijken, schrijft de krant Indian Express.

Twitter beoordeelt alle “geldige juridische verzoeken” op de lokaal geldende wetten, zegt een woordvoerder tegen persbureau Bloomberg. Als het bedrijf vaststelt dat een bericht illegaal is in een bepaald gebied, maar niet in strijd is met de regels van Twitter, wordt alleen de toegang tot de inhoud lokaal beperkt.

India is volgens premier Narendra Modi opgeschud door een “storm” aan besmettingen met het coronavirus. Een zware golf leidt al vier dagen op rij tot meer dan 300.000 nieuwe coronabesmettingen per dag. Volgens critici waren de autoriteiten onvoldoende voorbereid op de tweede golf en werd onvoldoende aan de toekomst gedacht toen het dagelijkse aantal besmettingen in februari meermaals onder de 10.000 dook. Er werden grote religieuze en politieke bijeenkomsten gehouden.