De Efteling leed een verlies van 14,5 miljoen euro in 2020

De Efteling heeft in coronajaar 2020 een verlies gemaakt van 14,5 miljoen euro. Het attractiepark was vorig jaar in totaal veertien weken gesloten. Ook gingen veel overnachtingen in de hotels en vakantieparken van het pretpark niet door.

Volgens de Efteling was 2020 “het slechtste jaar ooit”. De bedrijfsopbrengsten daalden met bijna 40 procent tot 140 miljoen euro en een deel van de 3000 medewerkers zat thuis. “Door corona moesten we stevig op de rem”, zegt Efteling-directeur Fons Jurgens. “Maar we zien dat de maatregelen goed effect hebben gehad. Het bezoekersaantal dat we ondanks de sluiting hebben behaald valt uiteindelijk mee.”

In totaal bezochten 2,9 miljoen mensen vorig jaar de Efteling. In 2019 waren dat er meer dan 5 miljoen.