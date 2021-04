‘Duitse media en adverteerders dienen klacht in tegen Apple’

Een groep grote Duitse mediabedrijven en adverteerders heeft een klacht ingediend tegen Apple bij de Duitse mededingingsautoriteit. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. Een aankomende software-update voor iPhones en iPads zou de advertentiemarkt ernstige schade gaan toebrengen. Onder meer de eigenaars van Bild en Die Welt zouden de klacht hebben ingediend.

Apple komt naar verwachting later op maandag met een update die alle apps dwingt gebruikers te vragen of ze willen worden gevolgd voor reclamedoeleinden. De inschatting is dat de meeste mensen zullen weigeren, wat een klap zou betekenen voor de advertentiemarkt op smartphones. Het Amerikaanse techbedrijf meldde eerder dat de wijzigingen de privacy van gebruikers zal verbeteren.

Volgens de Duitse klacht zouden de inkomsten van de ontwikkelaars van de apps door gemiste reclame-inkomsten met 60 procent teruglopen. Zij moeten de gemiste inkomsten naar eigen zeggen dan op gebruikers gaan verhalen.

Een soortgelijke klacht werd in Frankrijk ingediend door lobbygroep France Digitale. Die claimt dat het gepersonaliseerde advertentiesysteem van Apple buiten de nieuwe regels zou vallen en standaard is ingeschakeld.

Apple wilde niet direct commentaar leveren op de nieuwe klacht in Duitsland.