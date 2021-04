Farmaceut Sanofi gaat helpen bij productie Moderna-vaccin

Farmaceut Sanofi gaat helpen bij de productie van zo’n 200 miljoen doses van het coronavaccin van Moderna. Het Franse bedrijf kondigde eerder al vergelijkbare samenwerkingsverbanden aan met vaccinmakers Pfizer/BioNTech en Johnson & Johnson, het moederbedrijf van het Leidse Janssen.

Sanofi maakte maandag bekend dat het doses van het Moderna-vaccin in flesjes gaat doen. De werkzaamheden gaan in september van start in een fabriek in het Amerikaanse New Jersey. Topman Paul Hudson zei dat de regering van de Verenigde Staten betrokken was bij de totstandkoming van de deal.

De Franse farmaceut maakte niet bekend wat voor bedrag is gemoeid met het samenwerkingsverband, dat door Hudson werd omschreven als een voorbeeld van solidariteit binnen zijn sector. Sanofi ontwikkelt ook eigen coronavaccins, maar die zijn nog niet op de markt gebracht.