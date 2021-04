Geneesmiddelenbedrijf MSD wil eerder CO2-neutraal zijn

Nieuwe verlichting, betere isolatie en meer van dit soort maatregelen moeten geneesmiddelenbedrijf MSD helpen om in rap tempo duurzamer te worden. Daarnaast kijkt de onderneming in Nederland nog naar extra mogelijkheden, bijvoorbeeld als het gaat om de inkoop van groene stroom. Het farmacieconcern, met vestigingen in onder meer Haarlem en Oss, heeft namelijk aangekondigd dat het zijn CO2-uitstoot komende jaren veel sneller wil terugdringen dan eerder gemeld.

In 2025 moet de eigen emissie van het broeikasgas wereldwijd tot nul zijn gereduceerd. Daarbij streeft MSD, in Noord-Amerika bekend als Merck, ernaar een reductie van 30 procent te bewerkstelligen in de bevoorradingsketen. Zo probeert de onderneming bij te dragen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs, waarin een aantal jaar terug is afgesproken om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Eerder mikte MSD nog op een afname van de uitstoot met 40 procent in 2025 ten opzichte van 2015.

MSD versnelt ook zijn eerdere doelstelling om in 2040 alleen nog groene energie te gebruiken, door die met vijftien jaar te vervroegen. Om dat te bereiken investeert het concern in duurzame energie in Texas en Spanje. MSD noemt dit het aanschaffen van virtuele energiecentrales, omdat hiermee ook de toekomstige levering van groene stroom wordt gegarandeerd. Of zo’n constructie er ook in Nederland aankomt, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Hij verwacht dat MSD binnenkort meer duidelijkheid kan geven over de extra maatregelen die hier genomen zullen worden.

MSD, met ongeveer 6000 medewerkers naar eigen zeggen het grootste geneesmiddelenbedrijf in Nederland, is hier al langer bezig met het duurzamer maken van de eigen organisatie. Zo is in Haarlem recent een nieuwe energiezuinige koeling gebouwd voor de opslag van vaccins en is de hoeveelheid plastic in het verpakkingsproces verminderd. In Oss is de verlichting aangepakt, zijn de gebouwen beter ge├»soleerd en worden effici├źntere luchtbehandelingssystemen gebruikt. En in De Bilt is het kantoorgebouw door een warmtepomp en zonnepanelen al nagenoeg klimaatneutraal. In Boxmeer, tot slot, wordt onder andere het gebruik van aardgas vervangen door de installatie van warmtepompen.