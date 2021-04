Italiaanse premier Draghi presenteert groot coronaherstelpakket

De Italiaanse premier Mario Draghi heeft maandag een groot coronaherstelpakket voor de Italiaanse economie aan het parlement gepresenteerd. Dat pakket ter waarde van 222 miljard euro is volgens Draghi de sleutel tot de toekomstige voorspoed van Italië.

Een groot deel van dat geld zal komen uit een speciaal herstelfonds van de Europese Unie tegen de coronacrisis. Het geld zal onder meer worden gebruikt om de kwetsbare infrastructuur van Italië te verbeteren, maar ook voor ecologische projecten rond duurzame energiebronnen en klimaatverandering. Ook wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld onderwijs, modernisering van openbaar bestuur en digitale innovatie. Daarnaast gaat geld naar het arme zuiden van het land.

“De toekomst van het land ligt in deze projecten”, zei Draghi tegen het parlement. De voormalig president van de Europese Centrale Bank (ECB) is sinds medio februari premier van Italië. Het pakket is verder bepalend voor de rol van Italië in de internationale gemeenschap, de geloofwaardigheid van het land en zijn reputatie als een oprichter van de EU en leidende speler van de westerse wereld, stelde Draghi.

Italië, de op twee na grootste economie van de eurozone, behoort tot de zwaarst getroffen landen in Europa door de coronacrisis. Meer dan 119.000 mensen zijn overleden in Italië aan de gevolgen van het virus, met bijna 4 miljoen coronabesmettingen. De Italiaanse economie kromp vorig jaar met bijna 9 procent en miljoenen banen zijn verloren gegaan.

Volgens Draghi zal het pakket de “economische en sociale schade” door de virusuitbraak helpen repareren. Maar ook moeten zwaktes in de Italiaanse economie worden aangepakt die de samenleving al decennialang teisteren, aldus de premier die daarbij onder meer doelde op de economisch achtergebleven gebieden in het zuiden van Italië.