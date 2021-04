Overheid moet korting op subsidie voor windpark opnieuw berekenen

De overheid moet de miljoenenkorting op de subsidie voor het windpark Westermeerwind in het IJsselmeer opnieuw berekenen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.

De exploitant van Westermeerwind had namelijk twee subsidies gekregen. Het ministerie van Economische Zaken had daarom een speciale toets uitgevoerd om te bepalen of het windpark hiermee niet te veel steun had gekregen. De uitkomst was dat de subsidie voor Westermeerwind met ongeveer 40 miljoen euro werd gekort. Westermeerwind ging hiertegen in beroep bij het CBb.

Bij de toets was onder meer gekeken naar de rente in verband met de financiƫle lasten voor het project. Het CBb is het eens met het ministerie dat uitgegaan mag worden van de rente die Westermeerwind werkelijk betaalt op leningen en niet van de hogere rente bij de aanvraag. Maar de overheid had die werkelijke rente onjuist bepaald door uit te gaan van een rente die vermeld stond in het jaarverslag van Westermeerwind. De overheid krijgt van het college acht weken de tijd om alles op nieuw uit te rekenen.

Windpark Westermeerwind ligt langs de dijken van de Noordoostpolder. Het park levert sinds juni 2016 een hoeveelheid duurzame stroom die vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens.