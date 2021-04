PostNL klimt op Damrak na sterk lockdownkwartaal

Het aandeel PostNL werd maandag flink hoger gezet op de Amsterdamse beurs. De post- en pakketbezorger profiteerde van de langer dan verwachte lockdown en verhoogde zijn verwachtingen. Beleggers waren echter minder tevreden over de resultaten van zorgtechnologiebedrijf Philips en deden hun aandelen van de hand. De Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien aan het begin van de drukke cijferweek.

PostNL (plus 5,3 procent) was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven op het Damrak. Volgens het postbedrijf waren de kwartaalresultaten beter dan verwacht omdat de lockdown in Nederland langer duurt dan waar rekening mee werd gehouden. Ook bezorgde het bedrijf meer brieven vanwege het briefstemmen van ouderen bij de Tweede Kamerverkiezingen en de uitnodigingen voor een coronavaccinatie. Ook shopten Nederlanders in het eerste kwartaal vaker via internet vanwege de lockdownmaatregelen en bezorgde PostNL meer pakketten.

Philips zakte 1,6 procent in de AEX. Het medisch technologiebedrijf leed in het eerste kwartaal een verlies van 34 miljoen euro als gevolg van een terugroepactie bij slaap- en ademhalingsapparatuur. Vanwege problemen met een bepaald onderdeel moet het bedrijf 250 miljoen euro opzij zetten. Zonder die reservering boekte Philips wel een fors hogere winst. De omzet nam ook toe en het concern is positiever geworden over de groeiverwachting dit jaar.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 713,14 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1030,34 punten. Frankfurt klom 0,1 procent. Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent.

NN daalde 0,4 procent. De verzekeraar bekijkt de opties voor zijn vermogensbeheertak NN Investment Partners. Daarbij liggen alle mogelijkheden nog open zoals een fusie, een samenwerkingsverband en een al dan niet gedeeltelijke verkoop. Heineken (min 0,4 procent) en Wolters Kluwer (min 1,3 procent) noteerden ex dividend.

Boskalis (min 0,1 procent) en Heijmans (plus 1,7 procent) hebben grote opdrachten gekregen voor de omvangrijke dijkversterkingsoperatie in Nederland. Boskalis krijgt 160 miljoen euro voor de dijkversterking van de Brabantse Maasdijk en de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg levert Heijmans 80 miljoen euro op. In Zürich daalde Nestlé 0,2 procent. Het Zwitserse levensmiddelenconcern wil de Amerikaanse vitamineproducent The Bountiful Company overnemen.

De euro was 1,2102 dollar waard, tegenover 1,2060 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 61,46 dollar. Brentolie kostte ook 1,1 procent minder, op 65,38 dollar per vat.