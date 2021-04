PostNL profiteert van briefstemmers en thuisshoppers

PostNL heeft de afgelopen periode meer brieven bezorgd. Dat kwam door eenmalige of zeldzame gebeurtenissen zoals de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronapandemie waren er veel extra briefstemmen van ouderen. Ook de uitnodigingen voor een coronavaccinatie werden door het postbedrijf bij mensen thuis afgeleverd. PostNL blijft ook meer pakketten bezorgen.

Nederlanders shopten ook in het eerste kwartaal van dit jaar vaker via internet vanwege de lockdownmaatregelen om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Door de maatregelen bleven winkels de afgelopen periode lang dicht.

De pakketbezorging droeg voor een groter deel bij aan de winst dan die van post. Een woordvoerster van PostNL laat weten dat de onderliggende trend qua postbezorging nog steeds een dalende is. In heel 2020 werden bijna 10 procent minder brieven en kaarten bezorgd ten opzichte van een jaar eerder.

Op basis van voorlopige cijfers groeide de omzet van PostNL afgelopen kwartaal met 37 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, tot circa 960 miljoen euro. De winst voor belastingen steeg ook flink, van 15 miljoen euro naar zo’n 130 miljoen euro.

De cijfers zijn beter dan verwacht omdat de lockdown in Nederland langer duurt dan waar rekening mee werd gehouden. Daarom verhoogt PostNL de verwachtingen voor het hele jaar. Waar eerder werd gerekend op een winst voor aftrek van belastingen van tussen de 205 miljoen en 225 miljoen euro, rekent het bedrijf nu op minstens 250 miljoen euro.

PostNL liet in maart nog weten zijn personeelsbestand verder uit te moeten breiden om de druk aan te kunnen. Afgelopen jaar werden zo’n duizend nieuwe mensen aangenomen. Het bedrijf deed bij publicatie van de voorlopige cijfers nog geen mededelingen over hoeveel nieuwe werknemers in het eerste kwartaal zijn aangenomen. Het postbedrijf komt op 10 mei met de volledige resultaten voor het eerste kwartaal van 2021.