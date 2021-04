Tony’s Chocolonely kan zelf chocolade maken na overname

Tony’s Chocolonely koopt de Belgische chocoladefabriek Althaea-De Laet en kan daardoor voor het eerst echt zelf chocolade maken. Volgens het Nederlandse chocoladebedrijf helpt de deal om “sneller te innoveren, makkelijker op te schalen en flexibeler te zijn”.

Zonder opvolgers in de familie zocht familiebedrijf Althaea-De Laet naar een koper. Eigenaren Ingrid Bryssinck en Alain De Laet blijven nog twee jaar om hun kennis aan Tony’s over te dragen. Ook de zestien werknemers zullen in de fabriek werkzaam blijven.

Volgens een woordvoerder van Tony’s betekent de overname niet dat het bedrijf voortaan al zijn chocoladerepen zelf gaat maken. “Dat kan ook helemaal niet met één fabriek. Wij willen steeds verder uitbreiden en daarvoor hebben we al onze chocoladepartners nodig.”

Althaea-De Laet werd in 1960 opgericht door de Belgische familie De Laet en is sindsdien een familiebedrijf. In 2004 ging de chocoladeproducent al samenwerken met Tony’s. Omdat het om een familiebedrijf gaat wil Tony’s niet bekendmaken welk bedrag er met de overname gemoeid is, maar volgens de woordvoerder is het bedrag “significant” en stelt het beide partijen tevreden.