Franse minister: EU heeft tijd verloren met herstelplan

De Europese Unie heeft te veel tijd verloren sinds het besluit viel om geld te gaan lenen voor een coronaherstelplan. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd. Volgens hem was Europa nog heel daadkrachtig met dat besluit, maar is daarna het tempo verdwenen. Andere landen als de Verenigde Staten en China hebben wel voor snelle steun gezorgd en die doen het nu veel beter dan de EU, meent Le Maire.

Le Maire vindt dan ook dat de EU sneller geld uit het reddingsfonds ter waarde van 800 miljard euro aan landen moet uitbetalen. Dat kan echter pas als alle lidstaten het plan hebben goedgekeurd. Wanneer dat gebeurd kan zijn, is nog onduidelijk. In Finland moet twee derde van het parlement het plan goedkeuren, bepaalde een commissie. In Duitsland bepaalde het constitutioneel hof onlangs dat het plan niet tegen de Duitse grondwet indruist.

Zoals het er nu uitziet is de Europese economie pas halverwege volgend jaar op het niveau van voor de pandemie. “We hebben te veel tijd verloren. China groeit weer en de VS draaien op volle toeren. De EU moet in de race blijven.”